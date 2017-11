ATP explicó por qué Luis Ayala no aparece en la lista de los N°1 del mundo

14:59 El ex tenista reclamó que jamás se le ha reconocido en Chile que estuvo en la cima del ranking, pero no está consignado como tal porque los listados comenzaron el año 1973.

El ex tenista Luis Ayala hizo un reclamo al país que jamás lo ha destacado como N°1 del mundo: “Fui el primer sembrado en Roland Garros (1959) (…) Nunca me lo han festejado en Chile. No es que tenga envidia, pero siempre destacan lo que hizo el 'Chino' Ríos y no a mí", aseguró.

La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) explicó que Ayala no aparece en la cima del listado porque "los rankings de la ATP empezaron en el año 1973. El primer número 1 del mundo fue Ilie Nastase el 23 agosto de esa temporada", dijo el reportero oficial del organismo, Josh Meiseles a Emol.

Además, el periodista Eduardo Puppo complementó lo señalado por Meiseles asegurando que “Rod Laver, para la ATP fue Nº 3 mientras que para las listas anteriores fue Nº 1 en 1961-62-68-69. Tomaban en cuenta las actuaciones en los Grand Slam más que nada, en especial Wimbledon. Era todo muy subjetivo y se reconocían los rankings publicados por periodistas como Arthur Myers o Lance Tingay”.

De esta manera el reclamo de Luis Ayala no es válido y por esta razón el único chileno que se puede considerar top 1 de la ATP es Marcelo Ríos, cuando derrotó a Andre Agassi en la final del Masters Series de Indian Wells por parciales de 7-5, 6-3 y 6-4 el 29 de marzo de 1998.