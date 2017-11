Maradona en llamas contra Chile por rechazo a ingreso de Tyson: “Vendieron a los chicos en Malvinas”

16:56 El ex futbolista argentino emprendió contra el país, luego de que al ex boxeador se le negó el ingreso a Chile por mantener antecedentes negativos en su país.

El ex capitán de la selección argentina y campeón del mundo en México 86, Diego Maradona, reaccionó con indignación luego de que al ex boxeador Mike Tyson, se le negó el ingreso al país por no cumplir con la Ley de Extranjería.

En su cuenta de Instagram, Maradona calificó la medida como una “vergüenza” “por problemas que podemos tener todos”.

Además arremetió contra Chile y dijo que “ellos traidores vendieron a los chicos en Malvinas y Pinochet fue un genocida”.