Mark González: "Hubo posibilidades en el Barcelona"

18:55 El ex volante de Colo Colo confirmó los rumores que lo vincularon con el club catalán, en una opción que finalmente no se concretó. "Que haya estado en esa lista es algo importante", expresó.

El ex volante de Colo Colo Mark González aseguró que el FC Barcelona lo incluyó en una lista de posibles refuerzos para la próxima temporada, en una información que había sido publicada por un medio deportivo de Cataluña.

En conversación con CDF , el ex seleccionado nacional ratificó lo afirmado por Mundo Deportivo, que lo consideró en una nómina de posibles reemplazantes del lesionado Ousmane Dembélé en el equipo culé.

"Yo estaba de vacaciones cuando me enteré. De hecho me contaron, porque estaba súper desconectado. Mi familia me envió la noticia", señaló el jugador que actualmente está sin club tras su fallido paso por los albos.

González contó que se comunicó con su representante, quien le dijo que "efectivamente habían posibilidades" de ir al elenco de Lionel Messi y compañía.

"No es algo menor. En España hice una muy buenas temporadas, por lo tanto me conocen a la perfección. Y la verdad yo me puse súper contento, estaba muy ilusionado", complementó.

El traspaso finalmente no se concretó, aunque el solo rumor que lo vinculó con los azulgranas lo dejó conforme, ya que para él "que haya estado en esa lista es algo importante".