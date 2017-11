Salah y la opción de Pellegrini en la Roja: "No me cierro a ninguna de las posibilidades"

El presidente de la ANFP, Arturo Salah, habló sobre la búsqueda de un nuevo entrenador para la selección chilena, donde expresó su entusiasmo ante la figura de Manuel Pellegrini.

El dirigente, que es cercano al actual DT del Hebei Fortune de China, expresó que "este no es un problema de cifras. A Manuel le gustaría, siempre lo discutíamos. Hablábamos de estos temas y siempre dijo que la Selección era para terminar su carrera. Pero aún le queda, le ha ido bien y tiene todo el mercado de Europa abierto, así como en China, donde tiene contrato vigente".

"Yo no me cierro a ninguna de las posibilidades, estamos viendo la mejor alternativa para las realidades nuestras, para lo que necesita la Selección. Este momento sirve para hablar de fútbol y he escuchado muchas teorías. Que tiene que ser una apuesta, que tiene que ser experimentado. Pero me voy a mi experiencia. Dirigí con 39 años a la Selección, a Colo Colo con 35, está todo abierto y no hay reglas absolutas para estas cosas", señaló.

Salah habló luego del Consejo de Presidentes realizado durante esta jornada en Quilín, donde se analizó la venta del CDF. En la instancia, los directivos de los clubes pidieron "más transparencia" en el proceso.

Ante esto, el mandamás del fútbol chileno expresó que "es un proceso muy complejo, es una inversión muy grande y los inversionistas no se van a interesar si no hay un proceso serio, profesional y transparente. Este consejo ha sido importante con la discreción que ameritan estos temas".