Pablo Guede desmintió su salida de Colo Colo: “El único objetivo que tenemos por delante es salir campeón”

El técnico de Colo Colo, Pablo Guede, envió una carta a los hinchas mediante la cuenta de Twitter del club donde desmiente tajantemente que renunciará a la banca del conjunto de Macul. “El único objetivo que tenemos por delante es salir campeón”, dijo.

Guede señaló que “con el presidente (Aníbal Mosa) del club estamos en constante contacto, conversamos y discutimos un sinnúmero de temas relacionados con Colo Colo, pero jamás le he entregado no mencionado mi renuncia, mi mente no tiene otro lugar ni tiempo para pensar en el futuro, lo único que nos importa a todos en el club es el presente”.

Además, agregó que “desmiento tajantemente las supuestas conversaciones con clubes de México, Asia, Estados Unidos e incluso con el Málaga, todas mis energías y fuerzas están orientadas al único objetivo que tenemos por delante, salir campeón con Colo Colo”.

El argentino desmintió también que existiera una carta con la que iba a detallar los fallos arbitrales que han sufrido sus dirigidos y desconoce quién filtra la información al interior del equipo. “Les aseguro que para desestabilizarnos necesitan mucho más que esto, los que buscan hacernos daño tienen mucho trabajo, no basta con inventar peleas, renuncias y cartas. Este equipo está más unido que nunca”.

Finalmente pidió el aliento de los hinchas que considera “parte fundamental” para lograr la estrella 32.