Honduras complica su viaje a Rusia al empatar con Australia por el repechaje

Honduras sigue sufriendo más de la cuenta en su carrera al Mundial de Rusia. El viernes, comprometió sus opciones de clasificarse a su tercera Copa del Mundo consecutiva al empatar sin goles ante la visitante Australia en su repechaje intercontinental.

Pese a jugar con el aliento de 40.000 espectadores en su estadio Olímpico Metropolitano, a la selección dirigida por el colombiano Jorge Luis Pinto le costó encontrar la senda del gol en casa y esto puede costarle muy caro.

"Nos faltó un poco de fútbol, hay que decirlo", admitió Pinto.

Oficiosa en todas sus líneas, Australia pudo haber salido inclusive con algo más de San Pedro Sula pero desperdició al menos dos claras ocasiones de gol, una de ellas en el primer tiempo. Sin embargo, el resultado le deja en una posición aceptable en procura de sentenciar la serie el miércoles en Sydney.

Los Socceroos salieron bien librados a pesar de que jugaron sin varios de sus titulares, principalmente su capitán y talismán Tim Cahill. El delantero --crucial con sus goles en la clasificación australiana al repechaje por la zona asiática-- hizo el viaje, pero aún no se ha recuperado de una reciente lesión en el tobillo derecho.

Apenas comenzaban a carburar motores, Honduras generó peligro cuando el delantero Ovidio Lanza se hizo de un pase de profundidad y enfiló solo en el área pero se demoró en rematar.

A partir de allí, al equipo local le costó encontrar la brújula y acudió al pelotazo en busca de sus dos puntas, lo que neutralizaba con facilidad la zaga rival.

"Es un equipo que se sabe defender, que tiene un esquema bien definido y saca provecho", destacó Pinto, el timonel que clasificó a Costa Rica al Mundial de Brasil 2014 y la llevó a meterse por primera vez a los cuartos de final.

De a poco, Australia fue ganando en confianza y comenzó a merodear el área hondureña, principalmente por la banda izquierda con el volante Aaron Mooy. Un pase suyo casi acabó en gol de Jackson Irvine, cuyo remate de primera salió apenas desviado a la media hora.

Acto seguido, el ariete australiano Tomi Juric --tras interceptar una pelota próximo al área-- quedó en un mano a mano con el portero hondureño Donis Escober y su disparo pasó cerca del segundo palo.

Juric volvió a llevar peligro a los 53 con un cabezazo que Escober despejó al tiro de esquina con dificultad.

"Tuvimos controlada a Honduras y las mejores oportunidades de gol en una cancha con condiciones difíciles", dijo el entrenador de Australia, Ange Postecoglou. "Pero nos quedan 90 minutos".

Pinto oxigenó en los últimos tramos del complemento su delantera con el ingreso de Mario Martínez, Michaell Chirinos y el veterano Carlo Costly, quien a once minutos del final y a pase de Jorge Claros, sacó un potente remate que detuvo el portero australiano.

"Las cosas no se dieron hoy como deseábamos, pero se logró un punto y ellos no marcaron", afirmó Pinto. "Además, nos encontramos con una selección experimentada, con un fuerte bloque defensivo. Contra eso no podemos hacer nada", subrayó.

Honduras --que logró meterse al repechaje en la última fecha de la ronda final de las eliminatorias de la CONCACAF-- busca viajar a su cuarto mundial y tercero consecutivo. Australia está detrás de su quinto mundial y cuarto al hilo.