[VIDEO] El brutal nocaut durante el último evento de la UFC: revísalo aquí

Matt Brown luchó por última vez en el octágono de la UFC contra Diego Sánchez. El “Inmortal” se retiró en la gloria tras noquear a su rival en el primer round con un brutal y calculado codazo. El movimiento le valió quedarse con la mejor pelea del evento Norfolk de las Artes Marciales Mixtas.

El KO del estadounidense fue en el minuto 3:44 del primer asalto, donde tomó la pierna de Sánchez y mientras éste luchaba por zafarse, lo golpeó con gran fuerza con su codo. De esta manera el estadounidense de raíces mexicanas cayó desmayado al piso y el árbitro terminó la pelea en el instante.

WHAT AN ELBOW! Matt Brown KO's Diego Sanchez for the finish at #UFCNorfolk! https://t.co/i7MIUI1rXE