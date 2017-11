Diego Maradona se disculpó con Chile y culpó a EE.UU.

12:06 El ex futbolista ofreció disculpas luego de arremeter contra el país, cuando se le negó el ingreso al ex boxeador Mike Tyson.

El ex capitán de la selección argentina, Diego Maradona, se disculpó con Chile, luego de que, tras la negación del ingreso al de Mike Tyson al territorio nacional, arremetió contra el país y recordó las Malvinas y la dictadura de Pinochet.

En una nueva publicación en su cuenta de Instagram, Maradona dijo que “no me retracto en absoluto lo que dije sobre Augusto Pinochet. Si ofendí a los chilenos les pido disculpas porque no se puede meter a todos en la misma bolsa“.

“Opino lo mismo del gobierno argentino que tampoco dejó ingresar a Tyson al país. Esta es la democracia que nos impone EE.UU.“ dijo el ex futbolista quien remato y dijo que “la culpa no es de la gente sino de los que nos gobiernan”.