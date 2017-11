Maradona implacable tras derrota argentina: “Regalan nuestro prestigio”

El ex futbolista y ex capitán de la selección argentina, Diego Maradona, se mostró crítico tras la derrota trasandina ante Nigeria por 4-2 y manifestó su intención de volver a dirigir al equipo.

“Yo quiero volver” dijo Maradona a través de una publicación en Instagram, donde ehxibió una estadística que lo ubica con un 75% de rendimiento al mando de Argentina, cifra superior a la de Bielsa, Basile, Sabella y Menotti.

El ex 10 de la selección argentina dijo además que “yo estoy caliente porque regalan nuestro prestigio, pero los pibes no tienen la culpa”.

Quien gano más??.. saquemos nuestras Conclusiones, yo estoy caliente porque regalan nuestro prestigio, pero los pibes no tienen la culpa. YO QUIERO VOLVER!!! Una publicación compartida por Diego Maradona Oficial (@maradona) el 14 de Nov de 2017 a la(s) 11:11 PST