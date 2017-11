Gobierno peruano declarará feriado el jueves si su selección clasifica a Rusia 2018

El gobierno peruano anunció hoy que declarará día no laborable el jueves si la selección de fútbol clasifica mañana al Mundial de Rusia 2018, en el partido de vuelta de la repesca con la selección de Nueva Zelanda que se disputará en Lima.

El ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo informó, en un comunicado, que de conseguirse la clasificación al Mundial de Rusia 2018 se declarará día no laborable a nivel nacional el jueves 16 de noviembre, el día siguiente del partido, sujeto a compensación, de manera obligatoria para el sector público y opcional para el privado.

La recuperación de horas se sujetará a parámetros de razonabilidad y no afectará el descanso semanal obligatorio del trabajador, precisó el comunicado.

El ministerio explicó que esta medida responde a la necesidad de adoptar medidas que faciliten “la natural celebración de esta clasificación, en el marco de un adecuado orden y seguridad ciudadana”.

La selección de Perú disputará mañana en el estadio Nacional de Lima la opción de ir al Mundial, después de 35 años, frente a los All Whites con los que empató sin goles en el partido de ida en Wellington el sábado pasado.