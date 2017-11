Manuel de Tezanos y salida de TVN: “Fue de un día para otro (…) uno tiene compromisos, familia”

El periodista y comentarista deportivo Manuel de Tezanos, se refirió en entrevista con Mentiras Verdaderas de La Red a su salida de TVN, donde afirmó que la forma en que fue cesado en sus funciones, le afectó casi más que el hecho en si.

El comentarista dijo en la conversación con Ignacio Franzani que la eliminación de la selección chilena de la Copa del Mundo, cambió radicalmente el panorama. “Me di cuenta de que estaba expuesto a que me echaran en cualquier momento y listo, chao”.

“Me la jugué por mi lado harto, me vinde de Argentina por mi cuenta, eso significó terminar por separarme, o sea entregué mucho en lo personal” dijo De Tezanos.

El periodista deportivo dijo también que su salida de la estación pública “Fue de un día para otro, no es tan fácil. Uno tiene compromisos, tiene familia, pero bueno… soy optimista. Creo que voy a salir de esta”.

“Ha sido un remezón, si había algo que no les gustaba, podrían habermelo dicho de una buena manera, haberme advertido que existía esa opción (de su salida), aunque yo me lo imaginaba” dijo.

De Tezanos planteó además que “no les gustó, no resultó, el rating no se dio. No les gustaba mi rendimiento, no les gustó como salió. Está bien, pero es lo otro, como el apretón de manos. Eso es lo que más me duele”.