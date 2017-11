Harold Mayne Nicholls y los sobornos por el Fifa-Gate: "Nunca me ofrecieron y tampoco habría aceptado"

17:59 El ex presidente de la ANFP fue uno de los pocos dirigentes sudamericanos que no aceptó a recibir dinero. Disparó contra su antecesor, Sergio Jadue, afirmando que "me sentiría muy mal sabiendo que soy un corrupto".

El ex presidente de la ANFP, Harold Mayne Nicholls, explicó por qué quedó fuera de la lista de dirigentes que no aceptaron sobornos por el escándalo del Fifa-Gate, el que estalló luego de las declaraciones de Alejandro Burzado.

En declaraciones a radio ADN , el ex timonel del fútbol chileno expresó que "en primer lugar nunca acepté (dinero) porque nunca me ofrecieron. A mí nunca nadie me ofreció nada y lo vengo diciendo muchísimas veces. Tampoco habría aceptado, pero no es que me hayan ofrecido".

"Lo que me dijeron es por qué no firmaba un contrato, aumentando el dinero para la Copa América y yo dije que no firmaba eso, que había un contrato vigente y firmar uno nuevo era algo inmoral, ilegal, y que yo no me iba a prestar para eso. Me insinuaron y me insistieron muchas veces, y les dije que no, que no iba a firmar", expresó.

Tras esto, Mayne Nicholls apuntó contra su antecesor, Sergio Jadue, quien sí aceptó firmar el cuestionado contrato por televisación y recibir los US$400 mil.

"Lo importante de la justicia americana es que dieron a conocer la corrupción que había en Sudamérica, ellos tienen sus tiempos para juzgarlos. Si fuera Jadue, me sentiría muy mal sabiendo que soy un corrupto para todo el mundo", expresó.