Pablo Guede realizó charla con hinchas de Colo Colo en el Monumental

El director técnico de Colo Colo, Pablo Guede, realizó una especial charla para los hinchas del cuadro albo en el hall del Estadio Monumental.

En la iniciativa, llamada “Charlando de fútbol con Pablo Guede”, el argentino entregó conceptos sobre su trabajo, todo esto en medio de las constantes críticas que ha recibido por el manejo del equipo y su irregularidad.

Según Cooperativa, el trasandino aprovechó de criticar duramente el trabajo de las series menores de la selección chilena, esto por el requerimiento de jugadores en instancias claves para el club.

"Tenemos a nueve jugadores en la selección. Los tienen entrenando lunes, martes, miércoles y jueves. Ese chico solo tiene el viernes para trabajar acá y después me exigen que ponga un sub 20... No están bien las cosas, no están bien hechas", expresó.

El único jugador del plantel que fue como oyente a la charla fue Jaime "Pajarito" Valdés.