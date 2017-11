Comentarista peruano se volvió loco contra Chile tras clasificación: “A mí me enseñaron la historia y yo no la perdono”

El comentarista peruano Francisco “Paco” Bazán, no se guardó nada contra Chile luego de que su selección clasificó al mundial de Rusia 2018, tras vencer 2-0 a Nueva Zelanda en Lima, en el duelo de vuelta del repechaje.

“Hoy me quedo feliz porque el último chileno que podía ir al mundial no va, no va Chile, no va Marcos Rojas”, en alusión al jugador neozelandés de padre chileno.

En su comentario, además, Bazán sostuvo que “vamos nosotros… vinieron a Lima, se burlaron de nosotros, nos pintaron el camarín”, recordando el lamentable episodio en que miembros del plantel chileno rayaron el estadio nacional de Lima tras vencer a la selección de Perú como visitantes.

“Te lo digo Arturo Vidal, no puedo con mi genio, me enseñaron la historia y yo no la perdono”, dijo el comentarista.