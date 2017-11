Herrera: “La sanción a Pinilla es absurda, si fuera la U, demando a la ANFP”

Johnny Herrera, arquero y capitán de Universidad de Chile, lamentó este jueves el castigo de una fecha recibido por el delantero Mauricio Pinilla por romper la cámara de un reportero gráfico en el duelo ante Santiago Wanderers, en Valparaíso, válido por la duodécima fecha del Torneo de Transición.

Consultado por el hecho ocurrido a comienzos de mes en el Estadio Elías Figueroa, el golero declaró en rueda de prensa que “creo que en el único país del mundo que te sanciona por caer arriba de una cámara, te lesionas y te da una fisura de costilla. Estás en tú lugar de trabajo, si te lesionas en tu lugar de trabajo tienes la excusa de que estás en tu lugar de trabajo”.

“Los fotógrafos tienen 50 mil lugares más que ponerse, estás a 50 centímetros de la cancha, es obvio que te vas a golpear, obvio que si te meten una cámara en las costillas vas a reaccionar. Yo, U. de Chile, demando a la ANFP por no proteger al jugador, así de simple”, aclaró con cierta molestia.

Respecto a los problemas físicos que ha sufrido el goleador el elenco colegial en los últimos encuentros, el oriundo de Angol indicó que “Mauricio tiene una fisura en la costilla producto de la cámara que estaba al lado de la cancha en el partido con Wanderers. También se resintió en un tema muscular. Creo que es el primer partido que no está por un problema físico. Es un tremendo jugador, si no hubiese salido esta sanción absurda, estoy seguro que habría jugado ante Audax”.

“Mauricio es un jugador importante, pero tenemos a otros como Isaac (Díaz), Conejo (Ubilla), está (Francisco) Arancibia y otros que pueden suplir la ausencia que hoy tenemos”, agregó.

En cuanto a las críticas que ha recibido, principalmente por los hinchas de Colo Colo, por supuestamente contradecirse en las críticas hacia los árbitros, sobre todo sobre Eduardo Gamboa en la final de la Copa Chile, Herrera aclaró que “el manotazos de ahogado que dije a Colo Colo hace un tiempo fue porque Raúl Ormeño sostuvo que dos o tres miembros del Tribunal eran de la ‘U’. No me contradigo ahora”.

“No desconocí el triunfo de Wanderers, los felicité. Y lo de Gamboa, me pareció extraño que nos haya arbitrado de nuevo, pensando que ya arrastrábamos problemas con él. Eso uno no lo entiende como futbolista. Hay muchos árbitros y siempre nos toca uno cuestionado por nosotros. Uno quiere creer que la toma de decisiones en la cancha no es de mala fe. Esas son las pequeñas críticas que uno hace”, sentenció.