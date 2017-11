Valdivia y ausencia de Guede: "Nos toca la responsabilidad a los jugadores"

Jorge Valdivia, experimentado volante de Colo Colo, comentó este jueves la sanción por una fecha para Pablo Guede y su cuerpo técnico, debido a los incidentes en el pleito con Deportes Temuco, expresando que la responsabilidad recaerá exclusivamente sobre los jugadores en el duelo del 26 de noviembre ante Everton.

Durante la presentación de la camiseta de Colo Colo para la temporada 2018, el ‘Mago’ se refirió al nuevo escenario que deberá vivir el plantel albo por la suspensión del estratega de origen argentino y sus más cercanos colaboradores.

"Es primera vez que me pasa. Nos toca la responsabilidad a los jugadores. Cuando no estuvimos algunos, los que siempre están siendo nombrados, entraron otros y asumieron. Pablo no va a poder estar, ni Octavio (Manera) ni Gustavo (Grondona). Nos toca adentro asumir".

En cuanto a la emocionante recta final del campeonato nacional, donde los albos pelean por el título con Universidad de Chile y Unión Española (todos líderes a falta de tres fechas), el ‘Mago’ indicó que "Curicó Unido será tan difícil como Everton y Huachipato. Y para la U, Audax Italiano será difícil como lo serán sus otros rivales (U. de Concepción y Deportes Iquique). Pero el tema del calendario, a mi parecer, carece de importancia cuando está en juego algo tan importante como es ser campeón".

Por otra parte, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, exteriorizó su confianza en que en el duelo ante Everton, del domingo 26 en el Estadio Sausalito, digan presente ambas hinchadas.

“Queremos que se desarrolle un partido normal con hinchas de los dos equipos. Eso es lo que nosotros esperamos. Esperemos que prime la cordura y se llegue a un acuerdo de la gente de Everton, Estadio Seguro y las autoridades locales, el gobernador, intendente, y podamos tener hinchas colocolinos que se van a portar bien y apoyen a nuestro equipo", aseveró.

Además, el máximo dirigente de la concesionaria alba fue consultado por la posible llegada de Matías Fernández para la próxima campaña. "¿Qué cómo se vería Matías con esta camiseta? Por supuesto que bien, muy flaco. No estamos pensando en refuerzos, ni los que puedan llegar. Hoy estamos concentrados en el final del campeonato, tenemos un objetivo muy importante y es Everton", expresó.