Eduardo Berizzo: "Será un placer jugar contra el Celta y emocionarnos de vernos"

15:55 "Me enfrento a mi ex club, a mis ex jugadores y ex compañeros y será un partido de emociones", dijo el entrenador de Sevilla.

El entrenador del Sevilla FC, Eduardo Berizzo, aseguró este viernes que será un "placer" para él enfrentarse al Celta, equipo al que dirigió las tres últimas temporadas y donde jugó durante cinco campañas anteriormente, y emocionarse al reencontrarse con ex jugadores y ex compañeros, recalcando que este conjunto vigués juega "con más prudencia o detalle" que el suyo.

"Me enfrento a mi ex club, a mis ex jugadores y ex compañeros y será un partido de emociones. Tengo grandes recuerdos, aprecio a la gente con la que he trabajado y será un placer jugar el partido y emocionarnos de volver a vernos", afirmó el ex técnico de O'Higgins en rueda de prensa.

Pero en lo deportivo avisó de que el Celta es un rival peligroso y a tener en cuenta. "Es más cuidadoso del balón, elabora desde más atrás e inicia el juego con más prudencia o detalle. El mío tal vez era un equipo más dinámico de ida y vuelta, más alocado", comparó.

"Este tiene más pulcritud, los futbolistas son casi los mismos y tanto conmigo como con Unzué se han implicado. Juegan bien, con atacantes peligrosos y rápidos y tendremos que dominar a partir de usar el balón con criterio", añadió en este sentido.

Por eso, el argentino cree que, a nivel global de temporada pero también para afrontar un partido, es muy importante empezar y terminar fuerte. "No hay partidos de relajación ni unos más fáciles que otros. Hay que dar valor a aprovechar los momentos del fútbol, hay que tener siempre la guardia alta. El momento pasa por nosotros, no por contra quien juegas", argumentó.

En cuanto a los jugadores disponibles, cree que tanto Éver Banega como Simon Kjaer podrían jugar aunque deben ser "cuidadosos". "Y más Kjaer que viene de partidos intensos y de mucho estrés. Pero ha llegado bien, como Éver, aunque merecen cuidado y atención y análisis para incluirlos o que entren al partido de después", se sinceró.

"Hablar de supuestas contrataciones o de mercados futuros podría entenderse como una distracción o menosprecio a mis jugadores actuales. El trabajo hay que hacerlo, hay gente trabajando para el futuro, pero como entrenador tengo respeto y cuidado a mis futbolistas. Los que tengan que llegar en diciembre ya lo valoraremos", comentó sobre el próximo mercado de invierno.

Preguntado por la futura implantación del VAR en la Liga la próxima temporada, Berizzo se mostró a favor una vez que le tocó participar en una reunión en la UEFA donde Pierluigi Colina le explicó claramente cómo funciona. "El VAR solamente lo puede pedir el árbitro, no es un derecho ni posibilidad que tenemos jugadores ni entrenadores. Es herramienta del árbitro para dos circunstancias; puedo pitarlo cuando no ha pitado algo y tiene dudas y para pedirlo el juego tiene que estar interrumpido", advirtió.