Jorge Valdivia participó en una actividad junto a Cecilia Morel

El futbolista Jorge "Mago" Valdivia participó en una actividad junto a Cecilia Morel, esposa del candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera.

El volante de Colo Colo llegó hasta el Polideportivo "Jean Beausejour" de Estación Central participó de una actividad de “Elige Vivir Sano”, el programa que la ex Primera Dama encabezó durante el gobierno de su esposo.

"Aparte de ser deportista, en el último tiempo he tratado de aprender muchas cosas sobre el tema de la alimentación y vivir sano. Cuando me comentaron sobre este proyecto que tiene relación con esto, me entusiasmó", expresó el seleccionado nacional.

Valdivia agregó que “soy deportista y hay algo que creo que a nivel nacional y país preocupa mucho, que es el tema de la obesidad. Ha crecido mucho, es algo que debe ser revisado y analizado muy bien. Para eso es necesario el apoyo familiar, de los papás de los niños. Hay que tener en consideración que la obesidad trae problemas a la salud. Por eso estoy acá”.

A través de su Twitter, el futbolista aseguró que "deporte y vida sana no discrimina equipos de fútbol, raza, partidos políticos, sexo, condiciones económicas. El deporte y la vida sana es para todos ,y en los niños debemos enfocarnos porque son el futuro de Chile".