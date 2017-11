Chino Ríos tras críticas a su comentario sobre Guillier: “Es increíble como me hacen mier.. por dar mi opinión”

16:10 Luego de que usuarios de redes sociales reaccionaran a los dichos el ex tenista, quien planteó que “lo único que me faltaba… que ahora salga Presidente de Chile un periodista”, el ex número uno del mundo acusó “cero tolerancia” a sus opiniones.