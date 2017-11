FIFA sancionó de por vida a Rafael Esquivel, ex vicepresidente de Conmebol

La FIFA anunció este martes la sanción de por vida de tres ex dirigentes, entre ellos el venezolano Rafael Esquivel, antiguo mandamás del fútbol de su país y vicepresidente de la Confederación Sudamericana (Conmebol).

Los otros dos suspendidos de por vida son el nicaragüense Julio Rocha, ex presidente de la federación de su país y ex oficial de desarrollo de la FIFA, y Richard Lai, ex presidente de la Federación de Fútbol de Guam y ex miembro de la Comisión de Auditoría y Conformidad de la FIFA.

Los tres sancionados admitieron en un juzgado de Estados Unidos haber aceptado sobornos.

"El órgano de decisión de la comisión de ética de la FIFA ha considerado que los señores Lai, Rocha y Esquivel han violado el artítulo 21 (Cohecho y corrupción) del Código Ético de la FIFA", precisó el ente rector del fútbol mundial en un comunicado.

"A consecuencia de lo anterior, los tres funcionarios han sido inhabilitados de por vida para ejercer todo tipo de actividades relacionadas con el fútbol (administrativas, deportivas o de otra índole) tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Además, se les han impuesto las multas correspondientes acordes con la cantidad de los sobornos admitidos", añadió.

Según precisó la FIFA, Esquivel se declaró culpable ante la Justicia estadounidense de un cargo de asociación ilícita, tres cargos de delito informático y de otros tantos de blanqueo de capitales.

"La declaración de culpabilidad se vincula, entre otros hechos, a los sobornos recibidos a cambio de la concesión de los derechos de televisión y marketing de varios torneos de fútbol de la CONMEBOL, tales como la Copa América y la Copa Libertadores", indicó la FIFA.

Esquivel y Rocha fueron detenidos el 27 de mayo de 2015 en Zürich por petición de la fiscalía estadounidense, en el inicio del escándalo conocido como FIFAGate.