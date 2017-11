Manchester City venció 1-0 a Feyenoord y pasó a octavos de la Champions como primero de grupo

20:37 El cuadro inglés, que no tuvo a Claudio Bravo como titular, superaron a los holandeses en el Etihad Stadium.

Raheem Sterling, con un tanto a dos minutos del final, desatascó este martes a un poco lúcido Manchester City frente al Feyenoord (1-0) y certificó la presencia del equipo de Pep Guardiola en octavos de final como primero del Grupo F.

El portero chileno Claudio Bravo no fue titular por el City, esto a pesar de que en la previa algunos medios británicos lo habían ubicado en el once inicial del ex entrenador de Barcelona.

El conjunto inglés, que ya había logrado el billete a la siguiente ronda el mes pasado en Nápoles, buscaba una nueva victoria ante el rival más endeble del grupo, un Feyenoord al que goleó por 0-4 en la ida y que sus remotas opciones de llegar a la Liga Europa pasaban por llevarse los tres puntos del Etihad Stadium.

City, PSG y Manchester United son los únicos tres equipos que se han plantado en la quinta jornada con pleno de triunfos, y para seguir la racha el preparador catalán introdujo siete cambios con respecto al 'once' que ganó el pasado sábado en la Premier League al Leicester (0-2).

Ederson, De Bruyne, Walker y Sterling fueron los únicos que sobrevivieron a la criba, en un equipo que salió de inicio con Agüero, ya totalmente recuperado de la lipotimia que sufrió con Argentina, y con los prometedores canteranos Brahim y Foden esperando su turno en el banquillo.

El equipo azul de Manchester, que lleva 24 partidos sin perder en todas las competiciones, apenas notó la ausencia del lesionado Stones, pieza clave para Guardiola, que fue reemplazado de inicio por Mangala en una línea de cuatro defensas con Walker en la derecha, Danilo en la izquierda y Otamendi formando pareja con el central francés.

Giovanni van Brockhorst también tocó su equipo en busca del milagro y salió en Manchester con cuatro caras nuevas respecto al 'once' que empató el fin de semana con el VVV Venlo: Dicks, Amrabat, Boëtius y el peruano Tapia.

La primera mitad resultó soporífera, con dominio estéril del City (76%-24%) pero sin mordiente ni pegada arriba. Con De Bruyne desaparecido y Agüero perdido entre los centrales, sólo las esporádicas internadas de Bernardo Silva por el costado derecho animaron al equipo inglés e inquietaron ligeramente al dubitativo guardameta Brad Jones.

El 'Kun', con un remate centrado a las manos del portero, y Sterling, con un disparo que tuvo que despejar Jones de puños, despertaron a la afición local, que, cumpliendo con la 'tradición' en esta competición, le dedicó una sonora pitada al himno de la Champions antes del arranque.

Los holandeses apenas pasaron del círculo central en los primeros 45 minutos, pero cuando lo hicieron inquietaron a Ederson, primero con una aproximación tras un mal control del brasileño en la salida y después tras un disparo de Larsson desde la frontal que se fue cerrando y se escapó fuera por pocos centímetros.

En la segunda mitad, De Bruyne, segundos antes de ser reemplazado por Gabriel Jesús, estuvo cerca de estrenar, por fin, el marcador con un disparo ajustado desde la frontal del área que se marchó desviado.

Siguieron presionando los ingleses y a punto estuvieron de tener recompensa merced a un libre directo de Touré que rozó un poste y también se fue fuera.

Ahí apareció el providencial Ederson, que evitó poco después el que hubiera sido el primer gol del partido, pero de los visitantes, cuando sacó una mano magistral a un lanzamiento a bocajarro de Berghuis.

Guardiola movió el banquillo en busca del tanto de la victoria y, tras quitar a De Bruyne y dar entrada a Gabriel Jesús, decidió dar la alternativa al jovencísimo Phil Foden, de 17 años y recientemente nombrado mejor jugador del último Mundial sub-17, que ingresó por toda una leyenda del City como Touré, un futbolista que le dobla en edad.

Cuando todo apuntaba al 0-0 final y con el Etihad Stadium vaciándose lentamente (m.88), Sterling, en la mejor jugada del partido, logró encontrar el camino al gol después de una magnífica triangulación con Gündogan al borde del área y tras picar el balón ante la salida de Jones.

En la noche del estreno de Foden, Guardiola dio también unos minutos a otra promesa de la cantera como el español Brahim Díaz, que reemplazó al goleador con el tiempo prácticamente cumplido.

Los de casa lograron, no sin sufrimiento, su quinta victoria en otras tantas jornadas y accedieron a octavos de final por la puerta grande, como primeros de grupo, con pleno de triunfos y 13 goles a favor y sólo 3 en contra.