Arturo Salah y el Caso Facturas: "No voy a permitir que se dude de mi honorabilidad"

El presidente de la ANFP, Arturo Salah, salió al paso de la polémica del llamado "Caso Facturas", el que surgió luego que se revelaran la aparición de documentos que estaban al nombre del organismo, que corresponden a viajes de esposas de los directivos.

En una conferencia de prensa desde la sede de Quilín, el dirigente deportivo descartó dejar el cargo, esto pese a que en una de las facturas cuestionadas aparece el nombre de su propia señora, Elisa Cabiati Piccardo.

"Acepto todas las críticas, me pueden decir antifútbol, que he jugado a la defensiva, que soy parco, pero no voy a permitir que se dude de mi honorabilidad. Es un valor que tengo que defender por mí y mi familia. El ambiente que se ha generado en los últimos días puede confundir. Esto afecta mi honorabilidad y mi familia y tengo la obligación de defenderla", expresó.

El ex entrenador afirmó que "para mi está claro que se deben pagar todos los gastos personales, todos los gastos son asumidos por cada uno de los directivos, eso es algo que toda nuestra directiva ha hecho y así será durante nuestra administración".

"Sin embargo, reconozco que he cometido una equivocación, creo que debí estar más encima en estos temas, que no debían existir temas pendientes y ese fue el error. El esfuerzo lo hemos puesto más en la ANFP y no en estas cosas operativas", complementó.

Ante las dudas por su continuidad, Salah afirmó que “el esfuerzo que he puesto en estos dos años, los puse más en en la ANFP en vez que en estos temas”, y que de esta forma “seguiré ejerciendo con la misma dedicación en la que he puesto hasta ahora”.