Hoyos: "Sería una bendición para el fútbol y para Chile el regreso de Bielsa"

El entrenador de la U. de Chile explicó que "me gusta la gente que crece, que se desarrolla y que transmite algo".

El entrenador de Universidad de Chile, Ángel Guillermo Hoyos, entregó este viernes positivos conceptos para el recientemente fallecido preparador físico Luis María Bonini y aseguró que “sería una bendición para el fútbol y para Chile” el regreso de Marcelo Bielsa al banco de la selección nacional.

El estratega del cuadro azul se refirió de entrada al sensible deceso del PF de la ‘Roja’ durante el proceso del ‘Loco’ rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010, quien dejó de existir a los 69 años producto de un cáncer a la piel.

“No compartimos una amistad, pero sí el respeto de una relación de trabajo. Nos enfrentamos cuando él era PF del Ferro campeón de Griguol. Un profesional de una altura enorme. Le agradó no a un país, sino al fútbol. Las condolencias a su familia y que descanse en paz”, expresó en rueda de prensa en el CDA.

Ante la posibilidad que Marcelo Bielsa vuelva a dirigir a Chile, para el largo camino al Mundial de Qatar 2022, el otrora seleccionador de Bolivia indicó que “sería extraordinario. Me gusta la gente que crece, que se desarrolla y que transmite algo. Me acuerdo de la forma como despidieron a Bielsa, fue algo impresionante. Soy un enamorado del fútbol y me encantaría conocerlo. Sería una gran bendición para el fútbol y la República de Chile el país si regresa".

Luego, Hoyos se metió de lleno a hablar de la ‘U’ y a la emocionante recta final del Torneo de Transición. Consultado por si busca en estas últimas tres fechas jugar bien o ganar como sea, el trasandino dijo que “jugar bien o mal es muy amplio. Si un equipo juega de una forma u otra, no gana por casualidad, pero lo que prevalece siempre es ganar, el objetivo”.

En cuanto a la ausencia de Mauricio Pinilla por suspensión, debido al comentado incidente con el reportero gráfico del diario La Cuarta, el técnico del elenco colegial declaró que “es un ídolo de la institución, se lo ha ganado por su forma y estilo. Es un placer tenerlo en el equipo. Recién hablé con él, hizo un entrenamiento impresionante y no tenerlo a nivel colectivo es un dolor”.

Finalmente, el oriundo de Córdoba se refirió a su próximo oponente en el camino hacia el bicampeonato, Audax Italiano este sábado en el Estadio Nacional. “El rival es extremadamente difícil. Tiene una evolución permanente de juego, genera mucho a través de su delantero centro. Tiene jugadores que realmente tienen buen pie. Hay nueve puntos en jugo y está todo abierto. Va a ser un partido intenso”, sentenció.