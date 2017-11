Angel Guillermo Hoyos: "A muchos les duele que la U esté peleando todo"

El entrenador de Universidad de Chile, Ángel Guillermo Hoyos, no escondió su frustración por la dura derrota azul ante Audax Italiano en el Estadio Nacional, traspié que hipoteca sus opciones al título del Torneo de Transición, y deslizó su molestia con los detractores del juego del elenco colegial.

Segunda derrota consecutiva para la ‘U’ en este cierre de semestre. Venía de caer en la final de la Copa Chile ante Santiago Wanderers, por 3-1 en Concepción, y hoy se inclinó por 0-3 frente a Audax Italiano con un arranque de partido nefasto.

A la hora de explicar la derrota ante los pupilos de Hugo Vilches, el estratega de origen argentino declaró que “a nosotros la expulsión nos cambia el partido. Pero acá no estamos sentados para quejarnos, creo que la gente demostró una vez más que a muchos les duele que la Universidad de Chile esté peleando todo”.

“Siempre hay autocrítica, pero es interna. Si llegaste a los tres frentes, y a uno ganarlo, es porque ha sido un buen año para la ‘U’. En este partido el rival también se jugaba cosas muy importantes. Es muy difícil llegar donde llegar si no hay una autocrítica”, complementó.

Por último, Hoyos le mandó un mensaje a los periodistas. “Hay que analizar las cosas y tratar de encontrar lo mejor para el equipo. Yo no tengo ninguna crítica hacia lo mío, ustedes piensan que yo tengo que criticar, y yo pienso que no. Lo que le tenga que decir a los chicos se los diré yo, por más que ustedes me maten de lunes a lunes”, sentenció.