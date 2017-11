[VIDEO] Carla Ballero reveló acoso sexual de Kike Morandé: “Trató de darme un beso, como a todas”

Las denuncias de acoso sexual han inundado los portales durante estos últimos meses, sobre todo en Hollywood. Ahora, Carla Ballero aseguró que Kike Morandé intentó besarla mientras ella parte del programa “Morandé con Compañía”.

Ballero, durante el último programa de “La Divina Comida” de Chilevisión, dijo que "nunca me pasó que alguien pasara las manos o que me tiraran un beso, o sea, la persona que osó a hacer eso se fue de patada en la ra… y sabemos quién es".

En ese momento los participantes le preguntaron de quién se trataba y la modelo aseguró que "el Kike. No fue como que me tiró un besito como a todas así de buena onda, si no que nivel 'abuelito, ¿qué te pasa?'”.

La también bailarina subrayó que el integrante del comando de Sebastián Piñera hacía eso con “todas” las mujeres que participaban en su programa que conduce hace más de diez años en Mega.