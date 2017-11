Jorge Valdivia aseguró que dieron un paso importante y calló críticas: "Físicamente estoy una máquina"

Jorge Valdivia, experimentado mediocampista de Colo Colo, exteriorizó su satisfacción por la agónica victoria del cuadro albo por 3-2 en su visita a Everton de Viña del Mar, resultado que le permite al ‘Cacique’ soñar de cerca con bajar la estrella 32 en Primera División.

Tras el pitazo final en el Estadio Sausalito, el ‘Mago’ declaró que “dimos un paso súper importante, pero no es el más importante. Tenemos que mirarnos el pecho y saber que estamos en Colo Colo. La figura fuimos todos, somos unos perros dentro de la cancha, sentimos la camiseta, la mojamos, jugamos y corremos".

El ex Palmeiras y Al Wahda fue una de las grandes figuras hoy al marcar los ritmos del visitante de tres cuartos de cancha hacia delante. En el plano personal, Valdivia señaló que “hace tres meses decían que llegaba a retirarme. Para muchos era una incógnita cómo iba a andar y de a poco, con humildad y compañerismo, me he sentido feliz. Físicamente estoy una máquina. Si hay que correr se corre, si hay que saltar o ir al piso, también".

Consultado, el tanto, por el duro traspié de la ‘U’ el sábado, el ‘10’ del elenco popular indicó que “el título es el sueño de todos. Ayer veíamos la tristeza de los jugadores de la ‘U’ y eso demuestra lo que sienten al jugar en equipos grandes. Yo tengo amigos ahí y me da pena que pasen por ese momento, pero el fútbol es así".

Por último, Valdivia destacó al rival de turno. "Me encantaría que Everton clasifique a torneo internacional, porque aparte de ser ciudad maravillosa, tienen un equipo y estadio extraordinario", sentenció.

Otro jugador albo que sacó la voz para valorar lo realizado en Viña fue Julio Barroso, autor del 1-1 parcial. El zaguero expresó que "gracias a Dios pude meter el gol en un momento importante, sabíamos que sería un partido duro".

"Aún somos cautos porque quedan dos partidos importantes y aún no podemos festejar nada. Tenemos claro lo que nos planteamos hace tiempo y damos un paso muy importante que debemos aprovechar en las fechas que quedan", sentenció.