Infantino no tolerará doping en el Mundial: "Esperamos juego limpio"

12:41 El presidente de la FIFA no se refirió, sin embargo, a las acusaciones de doping que salpican al fútbol ruso.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que no habrá tolerancia con el doping durante el Mundial de fútbol de Rusia 2018 y prometió controles intensivos antes y durante la competición.

"Esperamos juego limpio en el campo. Y cuando hablamos de juego limpio tenemos que hablar de lucha contra la discriminación y contra el doping también", señaló Infantino en un video publicado hoy en el sitio web de la FIFA.

"En cuanto al doping, obviamente se someterá a análisis a los jugadores de todos los equipos, en competición y fuera de ella. Nos aseguraremos de que todos sean bien conscientes de esta situación", indicó el directivo suizo.

Infantino no se refirió, sin embargo, a las acusaciones de doping que salpican al fútbol ruso. Según informó el domingo el diario británico "The Daily Mail", el ex director del laboratorio antidoping de Moscú Grigori Rodchenkov cuenta con pruebas de que decenas de futbolistas se vieron involucrados en el doping de Estado en Rusia.

Así lo indicó su abogado estadounidense, Jim Walden, quien señaló que el arrepentido está listo para compartir la información con la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).

Consultado por la situación, un portavoz de la FIFA señaló hoy que el organismo está investigando intensivamente las acusaciones en cooperación con la Agencia Mundial Antidoping (AMA). Además, dijo que las autoridades rusas ya sancionaron a dos jugadores juveniles por doping.

El resto de los jugadores, indicó el portavoz de la FIFA, son inocentes hasta que haya pruebas que demuestren lo contrario. No obstante, las investigaciones continúan.

Walden, el abogado de Rodchenkov, denunció que la FIFA nunca intentó ponerse en contacto con su cliente para recabar información.

Rodchenkov, que presidió el laboratorio de Moscú entre 2006 y 2015, fue uno de los testigos clave que reveló el escándalo de doping en Rusia y se encuentra actualmente exiliado bajo protección estadounidense.

El escándalo de doping en Rusia salpicó también en los últimos tiempos al fútbol. Durante la Copa Confederaciones disputada este año en Rusia, medios británicos denunciaron que decenas de futbolistas rusos se encuentran en la lista de deportistas en la mira de Richard McLaren, el investigador especial de la AMA. Entre ellos, los 23 jugadores de la selección rusa de Brasil 2014.

El próximo viernes se realizará en el Palacio del Kremlin el sorteo del Mundial de Rusia 2018 y allí estarán presentes las máximas autoridades del deporte ruso y la FIFA, así como diversas personalidades del fútbol internacional. La Copa del Mundo se disputará del 14 de junio al 15 de julio del año próximo