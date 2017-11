Hermano de Barroso ninguneó a Barticciotto: lo trató de jugador de "medio pelo" y dijo que lo echaron de Colo Colo

17:13 El hermano del Almirante arremetió contra el campeón de Copa Libertadores, luego de que el ex DT y ex jugador colocolino, dijo que las declaraciones del defensa central eran "poco inteligentes".

El hermano del defensa central de Colo Colo Julio Barroso, Juan Manuel, arremetió en Twitter en contra del ex DT y ex jugador del Cacique, campeón de la Copa Libertadores con el club en 1991, Marcelo Barticciotto.

El ex 7 albo, hoy transformado en comentarista deportivo, criticó duramente la semana pasada las palabras de Barroso, quien defendió el nivel de juego de los albos, pero advirtió que si Colo Colo no salía campeón, no servía de nada tener un plantel lleno de estrellas como Esteban Paredes, Jorge Valdivia o el Pájaro Jaime Valdés.

"Nadie se acuerda de los que jugaron bien y fueron quintos. En el museo de Colo Colo están los que ganaron copas" dijo el "Almirante".

En el programa Fox Sports Radio, Barticciotto dijo que "cada vez que habla (Barroso) me parece poco inteligente".

"Todo lo que dice, todo lo que ha dicho. Cada vez que habla, Colo Colo lo manda a hablar no lo entiendo. Para decir lo que dice, mejor no habla" dijo el ex DT albo.

Juan Manuel Barroso, respondió por medio de Twitter y arremetió contra Barticciotto. "Pobre Marcelo Barticciotto, jugador de medio pelo de Platense, irreconocible en Argentina y del Colo lo echaron. De "figura" a ser excluido por todos".

Barroso además dijo que "El ser olvidado lo tiene sin rumbo. Tus declaraciones y análisis son poco inteligentes. Se nota. La envidia te mata".

Barticciotto se refirió brevemente al tema, también a través de Twitter y dijo que "Sólo dije que cada vez que habla sus palabras son desafortunadas. Este amigo dice que vine de Platense. Ni me conoce".