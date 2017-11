Mauricio Pinilla: "Hemos cometido errores puntuales"

15:00 “Futbolísticamente no estamos más abajo que ningun equipo", aseguró el azul tras la derrota con Audax Italiano el fin de semana.

Mauricio Pinilla, goleador de Universidad de Chile, aclaró este martes que no dependen de sí mismos para lograr el título del Torneo de Transición por “errores puntuales”, aunque aclaró que seguirán luchando por el objetivo del bicampeonato nacional.

El elenco azul viene de dejar el liderato, que compartía con Colo Colo y Unión Española, al caer sin apelación en el Estadio Nacional por 0-3 ante Audax Italiano, quien se metió en la pugna por el título.

Consultado por el presente de la ‘U’, que antes se inclinó en la final de la Copa Chile ante Santiago Wanderers, ‘Pinigol’ declaró en rueda de prensa que “futbolísticamente no estamos más abajo que ningun equipo. Hemos cometido errores puntuales que nos dejaron sin depender de nosotros para ser campeones. Cuando termine el campeonato cada uno debe hacer un examen de conciencia para saber en qué se equivocó y no volver a cometerlos”.

“Hemos ido consiguiendo resultados y luego nos hemos echado un poco atrás. A veces el juego de la U no es vistoso, pero es efectivo. Por algo estuvimos hasta la fecha anterior en lo más alto de la tabla", complementó.

Además, el experimentado delantero aseguró que la ‘U’ no renunciará al objetivo principal, que es alcanzar el segundo título consecutivo. "Todos tienen las ganas de que este torneo termine con el bicampeonato, el torneo no termina y la U está en carrera. Mientras existan posibilidades vamos a luchar. Todos sabemos cómo fue el torneo pasado y esa es la mejor experiencia. En ningún momento mis compañeros han estado pensando en algo que no sea lograr el campeonato", dijo.

Respecto a su estado físico, ‘Pinigol’ expresó que "estoy respetando los plazos de la lesión que tuve y trabajo pensando en estar el fin de semana con el equipo". El ariete sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo y es duda para el choque ante Universidad de Concepción.

Por último, Pinilla valoró que el ex seleccionador chileno Juan Antonio Pizzi haya acordado su llegada al banco de Arabia Saudita, que jugará el Mundial de Rusia 2018. "Me alegro de que Pizzi tenga trabajo, por él, su familia y su equipo técnico. Les deseo lo mejor. Esto es trabajo. Asumió una selección que irá al Mundial y no hay nada mejor que eso", expresó.