Tribunal de Disciplina de la ANFP no actuará de oficio contra Pablo Guede por supuesto desacato

21:17 El organismo no tomará medidas en contra del entrenador de Colo Colo, quien fue acusado de dar instrucciones a su equipo ante Everton pese a estar suspendido.

El Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió no actuar de oficio para investigar un supuesto desacato cometido por el entrenador de Colo Colo, Pablo Guede.

El caso viene del fin de semana pasado, cuando se mostraron imágenes del entrenador durante el duelo ante Everton en el estadio Sausalito de Viña del Mar. El argentino debía estar en una caseta y sin posibilidad de entregar instrucciones a su equipo, ya que debía cumplir una fecha de suspensión.

Alejandro Musa, secretario del Tribunal, señaló a radio Cooperativa que afirmó que no cuenta con antecedentes por ahora para iniciar un proceso, aunque no descartó una actuación si aparecen nuevos datos.

"Como Tribunal no nos podíamos restar, porque hay imágenes y dichos, pero tras revisar estos antecedentes se determinó por unanimidad no actuar de oficio. Ello no quita que, de llegar o haber antecedentes probatorios contundentes y que nos de otra visión del tema, el tribunal puede nuevamente revisarlos", expresó.

El secretario puntualizó que en estos casos, el caso el plazo de prescripción es de dos años.

Ayer, Everton afirmó que no presentaría una denuncia en contra de Guede, a pesar de que el cuadro viñamarino había presentado la primera queja.