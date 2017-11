Sampaoli aclaró su comentario sobre Alemania: "Es un gusto personal"

El entrenador de la selección argentina, Jorge Sampaoli, aseguró este jueves en Moscú que hubo "un poco de mala intención" en la interpretación de su comentario sobre Alemania, de quien dijo recientemente que no le gusta su estilo de juego.

"Se genera con un poco de mala intención", dijo Sampaoli un día antes del sorteo del Mundial de Rusia 2018.

El entrenador albiceleste señaló que se trata de "un gusto personal" que no implica dejar de reconocer las virtudes de la actual campeona del mundo, a la que considera una candidata natural en Rusia.

"Simplemente dije que el proceso de Alemania es un proceso muy estructurado, muy valioso desde la federación hasta el cuerpo técnico", explicó Sampaoli en el lobby del Hotel Crowne Plaza, donde hoy participará de un seminario de entrenadores antes del sorteo del viernes.

"Yo digo siempre que uno tiene gustos futbolísticos que tienen que ver con la forma. Pero eso es un gusto personal que no aleja a Alemania de ser, como siempre, uno de los candidatos. Desde su forma", agregó.

Sampaoli señaló recientemente en una charla en la escuela terciaria de periodismo DeporTEA, en Buenos Aires, que no le gusta cómo juega Alemania. "Para mí, Brasil, Francia y España están un paso por delante de Argentina por tiempo de trabajo. No nombro a Alemania no porque me olvide, sino porque no me gusta cómo juega", dijo entonces el entrenador.

Los alemanes "tienen una estructura, una base y un proyecto muy organizado, pero no cuentan con las figuras de las demás potencias", dijo el ex técnico de Chile y el Sevilla de España en la charla con alumnos de periodismo.

Sus palabras causaron revuelo tanto en Argentina como en Alemania. "El entrenador de Argentina arremete con dureza contra la selección alemana", tituló por ejemplo el diario 'Die Welt' en su sitio web.

En Rusia, el entrenador intentó aclarar la situación, aunque sin dejar de afirmar su mirada.

"Lo dije porque hoy no tiene símbolos que tenía en Mundiales anteriores, no tiene por ahí embajadores que sean determinantes. Y porque después hace un juego extremadamente pragamático. A mí me gustan otro tipo de estilos con los que me identifico más", dijo.