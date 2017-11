Mario Salas oficializó su salida como entrenador de Universidad Católica

14:41 "En este club han sido más momentos gratos que ingratos, y esto habla de la buena relación con la directiva. Me alegra mucho terminar de esta forma en Católica", dijo acompañado del presidente de Cruzados.

El entrenador nacional Mario Salas oficializó este jueves su salida del banco de Universidad Católica, en una rueda de prensa acompañado del presidente de Cruzados SADP, Juan Tagle, y el gerente deportivo de la institución, José María Buljubasich.

Con el ‘Comandante’ en el banquillo, el elenco de la franja vivió el 2016 el momento más glorioso de su historia al coronarse bicampeón del campeonato nacional y como ganador de la Supercopa al vencer en la definición a Universidad de Chile.

El estratega de 50 años, que llegó a la UC el 18 de diciembre del año 2014, declaró en San Carlos de Apoquindo que "la verdad es que esta situación es un tanto inédita. Jamás pensé que mi salida podía ser de esta forma, pero ratifica la grata relación de tres años que hemos tenido, con momentos buenos y también malos".

"En este club han sido más momentos gratos que ingratos, y esto habla de la buena relación con la directiva. Me alegra mucho terminar de esta forma en Católica, me resulta reconfortante, aunque no es un momento fácil y estamos saliendo de un club donde pensábamos que podíamos seguir luchando por nuestros objetivos. Es una decisión que respetamos, como debe que ser", agregó.

Además, el oriundo de Viña del Mar reconoció que su idea fue siempre seguir en la precordillera, pese al opaco desempeño de la UC en el 2017. "Creo que dejamos una huella y esperemos que el que venga después la siga para lo que viene", dijo.

"Teníamos ganas de seguir, pero el directorio decidió lo contrario. Es una decisión que acatamos, podría haber sido de otra forma, pero todo se hizo como tiene que hacerse y no empaña en nada la buena relación", complementó.

Por último, Salas aseveró que se va de Católica con la frente en alto. "Agradezco a toda la gente, a la que confió en nosotros, a todo el directorio de Universidad Católica que creyó en esto. Sólo tengo palabras de agradecimiento y también para los jugadores, sin ellos este club no hubiese tenido el año más glorioso de su historia, no se hubiese podido lograr lo que se consiguió", sentenció.