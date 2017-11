Pablo Guede: "No me quita el sueño salir campeón este domingo ante Curicó"

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, adelantó este jueves lo que será el crucial compromiso ante Curicó Unido en el Estadio Monumental, por la decimocuarta y penúltima fecha del Torneo de Transición, donde con un triunfo y una serie de resultados los albos pueden coronarse campeones.

A falta de dos jornadas para el final de campeonato, el elenco popular es el líder exclusivo con 27 puntos, con ventaja de dos sobre el segundo, Unión Española, y de tres respecto a Universidad de Chile y Audax Italiano.

Consultado por la posibilidad de bajar la estrella 32 este fin de semana, el estratega de origen argentino fue claro en señalar que "no pienso en salir campeón, no podemos desenfocarnos de nuestro objetivo, que es ganar todos los partidos. No me interesa lo que pueda pasar después. Nuestro objetivo es ganarle a Curicó".

“No me quita el sueño (ser campeón este domingo). Somos conscientes que tenemos que ganar, pero es un partido más y no tenemos que desconcentrarnos. Los chicos lo tienen claro y entrenan de esa manera. Lo único que me preocupa es ganar a Curicó, nada más”, complementó.

Por otro lado, el ex entrenador de Palestino y San Lorenzo llamó a la hinchada del ‘Cacique’ a apoyar en masa y con tranquilidad al plantel. "Me gustaría que la gente venga con paciencia, entienda que el partido dura 90 minutos y no será fácil. En este partido necesitamos de paciencia, que no nos pueda la ansiedad porque nosotros podemos ir empatando, o porque en los otros partidos van ganando o perdiendo".

En tanto, el técnico trasandino ratificó el regreso a la titularidad del experimentado atacante Esteban Paredes, quien ya cumplió sus dos fechas de suspensión por ver la cartulina roja ante Deportes Temuco. "El 'Tanque' tiene que jugar. Ninguna duda. Nunca desencaja en ningún equipo, puede jugar en cualquier lado. No tengo dudas", expresó.

Además, Guede descartó que sea 'carrera ganada' el duelo frente a los pupilos de Luis Marcoleta, ya que tendrán al frente a un equipo que lucha por no caer en la Promoción para definir si sigue en la serie de honor o baja a la Primera B.

"No podemos pretender ganar 3-0 a los 15 minutos con un equipo como Curicó. Ellos siempre te hacen daño, están sólidos y es muy difíciles hacerles un gol. Ellos saben lo que se juegan. Saben que con un punto pueden salvarse del descenso", expresó.

"Ellos tienen jugadores arriba muy rápidos y desequilibrantes. Si tenemos la paciencia suficiente podemos sacarlo adelante. Pero si jugamos a la velocidad que quiere la gente, lo vamos a pasar bastante mal", sentenció.