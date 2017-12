Medio inglés ubicó al Cóndor Rojas entre los 50 personajes más odiados del fútbol

El ex arquero y seleccionado nacional, Roberto "Cóndor" Rojas, fue incluido entre los 50 personajes más odiados del fútbol, en una nómina que elaboró la revista inglesa Four Four Two

La publicación, que dejó al chileno en el puesto 37, recordó el "Maracanazo" de 1989, cuando el golero se cortó en medio de un partido como visitante ante Brasil.

“En 1989, Chile estaba perdiendo con Brasil en un duelo clave de las Eliminatorias y estaba a punto de perderse el Mundial. Luego, a los 65', una bengala fue lanzada desde la tribuna y pareció que golpeó a su arquero Roberto Rojas, quien cayó sangrando de la cabeza. El partido fue suspendido y la clasificación de Brasil corrió peligro. Pero los espectadores habían sido engañados. Rojas cortó su propia cabeza, con una hoja que tenía escondida en su guante. Un plan que inventó junto al capitán Fernando Astengo. La bengala no cayó cerca de él”, señaló el medio.

El listado es liderado por el ex presidente de la FIFA, Josepp Blatter, siendo seguido por el entrenador del Manchester United, José Mourinho, y el ex arquero alemán Harald Schumacher, recordado por dejar inconsciente al jugador francés Patrick Battiston durante el Mundial de España de 1982.

3?7?

?? ROBERTO ROJAS



Sept 1989; a promising Chile side were losing to Brazil in a crucial qualifier, & on the verge of missing out on the World Cup. Then, 65 mins in, a flare thrown from the stands seemed to hit their goalkeeper Roberto Rojas but all was not as it seemed... pic.twitter.com/MR4ap0WWKN