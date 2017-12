Guede a un paso del título con Colo Colo: "Puede pasar cualquier cosa"

22:25 El entrenador de los albos no se confía para el último duelo contra Huachipato en Talcahuano y que lo puede consolidar como el nuevo monarca del fútbol chileno.

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, se declaró satisfecho este domingo con lo exhibido por sus dirigidos en la ajustada victoria por 3-2 sobre Curicó Unido, resultado que deja al ‘Cacique’ con la primera opción al título del Torneo de Transición a falta de solo una fecha.

Pese a recibir dos goles y al nerviosismo que se vivió en los últimos minutos en Pedrero, el estratega de origen argentino se mostró conforme con el rendimiento desplegado por sus pupilos ante un rival que lucha por no jugar la Promoción.

A la hora de analizar la brega frente a la escuadra que adiestra Luis Marcoleta, Guede declaró que "sabíamos que iba a ser un partido así de complicado, lo dije el otro día. Necesitábamos tener mucha paciencia porque ellos te hacen daño y nos metieron dos goles”.

“Al final estuvimos a la altura de lo que venimos mostrando, con un buen juego ofensivo y bien en defensa. Pudimos meter uno o dos goles más", agregó el ex director técnico de Palestino y San Lorenzo de Almagro.

En la misma línea, el trasandino indicó que “a veces no se les da meter gol, pero hacerle tres tantos a ellos es muy complicado, y yo me quedo con eso. Creo que hoy no nos relajamos y el equipo jugó de la mejor manera. Corrió con una intensidad tremenda, como lo vienen haciendo hace bastante tiempo”.

Respecto al rival, Guede expresó que "no me sorprendió Curicó porque sé lo buen equipo que es. Tiene jugadores muy desequilibrantes y hacerle tres goles es muy complicado".

De cara a la última fecha con Huachipato en el sur, donde con un triunfo se aseguran sí o sí la estrella número 32 en Primera, el entrenador albo señaló que "lo principal será recuperar a nuestra gente luego del desgaste de estos partidos. Pondremos a los que mejor están. Nos prepararemos bien y lo disputaremos de la mejor forma”.

Incluso, Guede no se confía. “Esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa, como ganar o perder el campeonato. Lo mejor que podemos hacer es preparar de buena forma el partido y trabajarlo de la manera adecuada, pero puede pasar cualquier cosa, aunque todas nuestras energías estarán en ganar el partido ante Huachipato", sentenció.