Jorge Valdivia descartó irse al Flamengo: "Colo Colo es mi casa"

El volante de Colo Colo, Jorge Valdivia, descartó irse de Chile para fichar en el Flamengo de Brasil.

"No puedo hablar de suposiciones y rumores de la prensa. Se hablar muy bien portugués y no he escuchado a nadie de Flamengo sobre pretensiones. Estoy mentalizado en mi equipo, ésta es mi casa", dijo el "Mago".

Sobre el próximo duelo contra Huachipato en Talcahuano y que puede significar un nuevo títulko para Colo Colo, el 10 dijo que "nos queda la última batalla y es la más importante".

Para cerrar, dijo que "para los jugadores es una guerra y estamos mentalizados para el duelo con Huachipato, porque tenemos que lograr el objetivo".

El encuentro será el próximo sábado a partir de las 17:30.