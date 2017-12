Paredes postuló a Guede a la Roja: “Tiene personalidad y trabaja muy parecido al profe Bielsa”

El delantero y goleador de Colo Colo, Esteban Paredes, se refirió en la presente jornada a lo que será la definición este domingo del Torneo de Transición, donde los albos, Unión Española y Universidad de Chile tienen opción al título, afirmando que el levantar la copa “depende solo de nosotros”.

El ‘Cacique’ es líder del campeonato con 30 puntos y bajará la trigésimo segunda estrella en Primera División si vence a Huachipato en el Estadio ‘Ester Roa Rebolledo de Concepción, duelo programado para las 17:30 horas de este 9 de diciembre.

De cara el pleito con los de Talcahuano, el ‘7’ del elenco popular declaró en rueda de prensa que “estamos en un escenario distinto al año pasado porque depende solo de nosotros. El equipo está muy concentrado y enfocado en ganar el sábado”.

Respecto al rival, el experimentado ariete señaló que “Huachipato no se juega nada pero es un partido importante que ellos van a querer ganar. Tenemos que estar atentos para no pasar problemas. No estamos tan preocupados de Soteldo, nos preocupa Huachipato”.

Además, Paredes aclaró que el plantel albo no estará pendiente de lo que ocurra con Unión Española, ante Everton en el Santa Laura, y con Universidad de Chile, frente a Deportes Iquique en el Nacional, para no perder el foco de vencer a los acereros.

“Es el último partido, hay que ganar sí o sí. No voy a estar pendiente de los otros partidos”, sostuvo el artillero, quien incluso se aventuró a señalar que este domingo “voy a hacer un gol y vamos a levantar la copa”.

El jugador de 37 años, que no quiso referirse al tema selección a los dichos de Vidal y Valdivia sobre Juan Antonio Pizzi, salió en defensa también del trabajo de Pablo Guede en el banco del elenco popular.

“Con Guede hemos levantado dos copas y hemos peleado el título hasta el final. Creo que (Guede) puede ser técnico de la Selección porque tiene personalidad y trabaja muy parecido al profe Marcelo (Bielsa)”, apuntó.

“Ahora solo estoy enfocado sólo en el partido del sábado. Seguimos trabajando futbolísticamente. Esperamos no cometer los errores del otro día (frente a Curicó Unido)”, sentenció.