César Pinares: "Colo Colo se puede caer, no es tan ilógico"

11:58 El ex jugador de Unión Española que hoy defiende a Al-Sharjah de los Emiratos Árabes; afirmó que "Huachipato es un equipo muy difícil".

El volante chileno César Pinares exteriorizó su deseo que Unión Española, su ex club, se corone este fin de semana campeón del Torneo de Transición, aunque para que eso ocurra los hispanos deben vencer a Everton en Santa Laura y que Colo Colo pierda en su visita a Huachipato.

El campeón con la ‘Roja’ de la China Cup, donde fue una de las grandes figuras, se siente parte del equipo que lucha por la consagración en el actual campeonato nacional, ya que jugó cinco partidos y anotó un gol.

Pinares, que hoy defiende a Al-Sharjah de los Emiratos Árabes, declaró respecto a la definición del Transición que "cualquier cosa puede pasar. Colo Colo se puede caer, no es tan ilógico. Huachipato es un equipo muy difícil. Las veces que me tocó jugar contra ellos siempre fueron partidos muy apretados. En una definición pueden pasar cosas milagrosas".

Además, Pinares reconoció que no fue fácil dejar Unión para llegar al balompié emiratí. "Fue una decisión demasiado complicada. No te imaginas todas las noches que me desvelé dándole vueltas al tema. Pensaba en todo lo que podíamos conseguir con Unión, todo lo que hice para ganarme un puesto de titular, para jugar con la 10 y ser capitán con un cuerpo técnico espectacular. Fue una decisión demasiado complicada", expresó en diálogo con La Tercera.

Incluso, el jugador de 26 años reconoció que sigue muy de cerca la campaña de la escuadra de Martín Palermo. “El domingo me quedé hasta tarde viendo el partido ante Audax Italiano. Estaba nervioso, con la adrenalina de querer estar ahí ayudando a mis excompañeros. El torneo está demasiado bonito y me alegro porque estamos dónde queríamos estar a principio de torneo", sentenció.