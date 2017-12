Pablo Guede: "Solo pienso en salir campeón en el duelo del sábado"

14:55 El DT de Colo Colo mno quiso decir si seguirá o no en el banco de los albos. “Hace tres meses me querían matar. No me interesa lo que pase después del partido de Huachipato”, afirmó.

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, evitó referirse este jueves si seguirá o no en el banco del elenco popular luego del Torneo de Transición, afirmando que solo tiene en mente sacar los tres puntos el fin de semana ante Huachipato y asegurar así el título del campeonato.

El estratega de origen argentino fue consultado en varias oportunidades sobre su futuro y sólo se limitó a decir en la sala de prensa del Estadio Monumental que “hace tres meses me querían matar. No me interesa lo que pase después del partido de Huachipato”.

"Solo pienso en que tengo que jugar el sábado el encuentro más importante (...) No está la sed de revancha, solo quiero salir campeón. No me importa clasificar a la Libertadores, solo pienso en salir campeón en el duelo del sábado", agregó.

En cuanto al ánimo de sus jugadores de cara al pleito clave con los acereros, Guede señaló que "el plantel está bien, se entrenó de muy buena manera en la semana. Tenemos que tratar de dejar de lado lo externo. Tenemos que disputar un encuentro muy complicado, porque así será”.

Respecto al rival, que solo se juega el honor en el ‘Ester Roa’, el ex técnico de Palestino y San Lorenzo señaló que “Huachipato es un muy buen equipo. Tiene mucha gente de calidad, es un equipo muy dinámico y rápido. Nos intentarán complicar de esa forma. Atacan y defienden bien, pero siempre van para adelante y ganar el partido".

Por otro lado, Guede se refirió a las palabras de Esteban Paredes, quien dijo el miércoles que el técnico albo estaba capacitado para dirigir a la selección chilena. "Paredes puede opinar lo que quiera y para mí es un orgullo que jugadores del calibre de él o del 'Mago' hablen así de mí. No me dio risa, lo escuché, él siempre dice lo que siente por eso es tan grande. Pero él no me posicionó para la selección", apuntó.

Por último, el argentino recordó los momentos cuando era el centro de los cuestionamientos y de las pifias tras dejar pasar un Clausura 2017 que parecía en el bolsillo. "Hasta yo mismo me puteaba cuando perdimos el campeonato. Nunca sentí algo muy grave en mi contra. Fueron muchas más las veces que sentí el cariño", sentenció.