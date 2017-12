Ángel Guillermo Hoyos: "Estamos a la expectativa de la situación del sábado"

El entrenador de Universidad de Chile, Ángel Guillermo Hoyos, se refirió este jueves a la fecha decisiva del Torneo de Transición, donde con ciertos resultados el cuadro azul podría jugar un partido definitorio por el título con Colo Colo, y manifestó su deseo que David Pizarro continué en el elenco colegial.

Respecto a la decimoquinta y última jornada del campeonato, el estratega argentino declaró en la presente jornada que “intentaremos ganarle a Deportes Iquique y luego ver lo que pasa en los otros partidos".

"Debemos ir paso a paso. Cuando ganamos el torneo pasado fuimos así. Ser campeón te puede mover el piso y después no vienes con ganas de trabajar porque ya estaba todo logrado. Estamos a la expectativa de la situación del sábado", complementó.

Consultado por una posible extensión del vínculo del ‘Fantasista’, ex AS Roma, Inter o Fiorentina, el otrora seleccionador de Bolivia señaló que "a mí me encantaría que se quede, nos daría cosas que nos ha dado estos once meses como persona y jugador".

Por otro lado, Hoyos indicó que la participación azul el próximo año en la Copa Libertadores “es un aliciente importante de cara a la temporada que viene. Tengo bastante optimismo de que todos los equipos que entren a la copa defendiendo a Chile lo harán muy bien".

En cuanto al once que jugará con los ‘Dragones Celestes’, la presencia del delantero Mauricio Pinilla aún está en duda por una lesión muscular y este viernes será evaluado para ver si podrá estar ante los nortinos.

En tanto, el ariete Sebastián Ubilla está prácticamente descartado al presentar una tendinitis rotuliana.