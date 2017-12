Mauricio Pinilla no estará en el partido frente a Deportes Iquique

18:00 El delantero d ela U no se pudo recuperar de un desgarro de un par de semanas y será una sensible baja para el equipo de Hoyos en el crucial duelo en el Nacional.

Mauricio Pinilla no estará presente en la última fecha del Torneo de Transición, pues no se alcanzó a recuperar de un desgarro y será una baja sensible para la U que recibirá a Deportes Iquique este sábado en el Estadio Nacional.

De esta manera, el goleador azul se suma a Sebastián Ubilla, que tampoco podrá estar en el recinto de Ñuñoa.

Los azules siguen soñando con el título y para eso deben ganar mañana, esperar que Colo Colo pierda y que Unión Española no gane. De esta manera forzaría un partido de definición contra los albos.

Los partidos U. de Chile contra Deportes Iquique, Huachipato ante Colo Colo y Unión Española frente a Everton se jugarán simultáneamente desde las 17:30 de este sábado.