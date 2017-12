Walter Montillo: "Me apena que la dirigencia de la U no me abra un poquito los brazos"

En entrevista con La Tercera, el volante argentino, ex jugador de la U, Walter Montillo, se refirió a la posibilidad de regresar a la escuadra universitaria, que precisamente ha fijado la búsqueda de un jugador de sus características como una prioridad.

"Yo a la U no volvería por plata, jugaría solamente por un salario" dijo el mediocampista, quien además se refirió a la reticencia de la dirigencia azul a su llegada al club. "Pero si un club no te quiere pagar un salario, es directamente porque no te quiere. No arriesgan nada. Una contratación más fácil que la mía no pueden tener" dijo.

El jugador sostuvo además que "me apena que la dirigencia de la U no me abra un poquito los brazos (...) a veces uno espera cosas de vuelta que no llegan. Los dirigentes sabrán".

Montillo, dijo también que "me gustaría volver a la U por el cariño de los hinchas. Creo que me agradecen que seguí jugando en el peor momento de mi vida" y reveló que ha soñado con "volver a la U y entrar caminando a la cancha con mi hijo Santino de la mano, para mostrarle a toda la gente que se preocupó por él, que hoy está bien".

Sobre la posibilidad en Unión Española, donde su nombre suena como posible refuerzo para la temporada 2018, el trasandino dijo que "hay una linda posibilidad".