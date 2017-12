Aníbal Mosa: "Trabajamos para entregarle esto al pueblo colocolino"

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, exteriorizó su felicidad por la estrella 32 de Colo Colo en Primera División, luego del triunfo por 3-0 sobre Huachipato en Concepción, y se mostró esperanzado en la continuidad de Pablo Guede en el banco del flamante campeón del Torneo de Transición.

Consultado por esta nueva corona para el ‘Cacique’, el timonel de la concesionaria del elenco popular declaró que “trabajamos para entregarle esto al pueblo colocolino, contento y emocionado, porque el trabajo ha sido muy bueno. Sufrimos muchas críticas y estamos aquí ganando a un equipo difícil como Huachipato y levantando la 32".

"Más que debía ser, tenemos la convicción del trabajo, que era bueno, la convicción nos llevó a confiar y los resultados están a la vista. Contento, feliz", agregó el empresario puertomontino.

Por otro lado, Mosa se refirió a lo que será el futuro de Pablo Guede, quien no ha mencionado si seguirá o no al frente del primer equipo albo. El contrato del ex DT de Palestino y San Lorenzo finaliza en junio del año 2018.

"Queda un campeonato largo, pero Pablo se va a quedar. Tiene una base importante con jugadores de experiencia y otros de la cantera. Vamos a prepararnos bien para hacer una buena Libertadores", expresó con confianza en la continuidad del estratega argentino.

"Tengo la sensación y la idea de que él se va a quedar", sentenció el dirigente sobre Guede, el vigésimo primer técnico campeón en la historia de Colo Colo.