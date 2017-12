Guede y su continuidad en Colo Colo: "Tendré que hablar con Aníbal Mosa un montón de cosas”

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, dejó en duda su continuidad en el banco del ‘Cacique’, pese a conseguir este sábado el título del Torneo de Transición 2017 con un claro triunfo por 3-0 sobre Huachipato en el Estadio ‘Ester Roa Rebolledo’ de Concepción.

Consultado sobre su continuidad en Pedrero, el estratega argentino declaró que "yo el miércoles me voy de vacaciones. El club dijo en su momento que tenía que evaluarme al final de la temporada y tendré que sentarme con ellos para ver eso, ver qué evaluación tengo yo y tomar una determinación".

"No tengo ofertas para salir, pero sí tengo una cláusula de salida, no me puedo ir así como así (...) Yo termino contrato en seis meses, pero pueden pasar muchas cosas. Tendré que hablar con Aníbal Mosa un montón de cosas”, añadió.

Respecto a la campaña que terminó con los albos como los mejores del Transición, conm 33 unidades, el ex técnico de Palestino y San Lorenzo señaló que "fuimos los mejores. El semestre pasado le tocó a la ‘U’ y el anterior a Católica. Fuimos los que sacamos más puntos".

Además, Guede destacó la labor de los jugadores en el título obtenido, como también, el trabajo del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

"Aníbal se merece este título. Confió en los peores momentos. Si hay alguien que se lo merece de corazón es Aníbal. Cuando él quiso traer al ‘Mago’ (Valdivia) y renovar a Paredes, le votaron en contra. Con sus decisiones, intentó hacer lo mejor para el club", dijo.

"Hubo gente que no quería que viniera Valdivia o que se le renovara a Paredes y eso es jodido, porque después se suben todos al carro (de la victoria)", descargó el técnico.

En cuanto a la plantilla, el trasandino dijo que “fue una evolución de todo el grupo de trabajo. En el partido con Everton dije que el equipo había logrado una madurez que antes no tenía. Estos jugadores se lo merecen todo. No hay mayor reconocimiento para un entrenador que el de los jugadores, y yo lo tengo en este plantel".