Mario Salas y su último partido con la UC: "Lo de hoy es el mejor homenaje que los jugadores me pueden dar"

El entrenador nacional Mario Salas se despidió este domingo de Universidad Católica con una victoria por 4-2 sobre Deportes Antofagasta, luego de ir perdiendo por 2-0. A la hora del análisis, el ‘Comandante’ apuntó al “profesionalismo” del plantel y a las permanentes “ganas de ganar”.

En su última rueda de prensa como estratega del elenco de la franja, el nacido en Viña del Mar declaró que “Católica va a tener plantel para mucho tiempo más. Toda esta emoción que tengo en este momento me enceguece para hacer un análisis más profundo. Es realmente satisfactorio esto que nos entregaron hoy".

“No necesito que mis jugadores me hagan regalos, o cenas u homenajes. Esto que hicieron en la cancha es el mejor homenaje que me pueden dar. Me quedo con lo hermoso que fue hoy. Por haberle dado estos últimos dos triunfos a la hinchada”, agregó.

En la misma línea, el estratega de 50 años -que asoma como candidato para hacerse cargo del banco del seleccionado chileno para el proceso rumbo al Mundial de Qatar 2022- dijo que "este grupo muestra el profesionalismo que tiene y las ganas de ganar siempre".

En la hora del adiós, Salas señaló que “le agradecemos a la hinchada, porque más allá de cualquier manifestación hacia mi persona, uno entiende que esto es inmediatez".

Respecto al choque con los ‘Pumas’, el otrora técnico de Huachipato indicó que “no era un partido para la diferencia de 2-0. El segundo tiempo marca un cambio radical. Cambiamos el sistema. La entrada de David Henríquez fue espectacular. Hubo una gran muestra de fútbol. Antofagasta no merecía quedar fuera de la Copa Sudamericana pero se encontró con un grupo de jugadores que quiso demostrar su fútbol”.

“Me voy muy contento y con el ánimo y la alegría a flor de piel, porque no hay mayor emoción y entrega que el esfuerzo y sudor de estos jugadores en el campo de juego”, complementó.

Para finalizar, Mario Salas expresó que “este campeonato, para nosotros como cuerpo técnico, tiene que ser un punto de inflexión y de madurez. Creo que ha sido magnífico todo esto que hemos vivido. Agradezco a todos los jugadores por lo que han dado”.