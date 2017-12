Paolo Guerrero: "Nunca en mi vida he consumido cocaína"

La estrella de la selección peruana, Paolo Guerrero, fue sancionado con un año sin jugar profesionalmente al fútbol por dar doping positivo, lo que lo deja automáticamente sin jugar el Mundial de Rusia el 2018.

El delantero incaico salió a despejar dudas y habló con el medio brasileño Esporte Fantástico. Ahí aclaró que "dejo en claro que nunca he consumido cocaína en mi vida. Llevo 17 años de carrera, pasé por miles de controles. Nunca tuve la voluntad de consumir drogas. No seré una persona que me pueda perjudicar. Siempre fui dedicado, profesional. Ahora estoy paciente, porque sé la persona que soy".

Además, explicó que "estoy demostrando mi inocencia. No consumí droga ni consumí nada que sea negligente. Está todo ahí para que la FIFA lo resuelva, pero me suspendieron un año, ¿cómo lo resuelvo?".