Carlos Muñoz: “En Colo Colo se habló un poquito de más”

El delantero de Unión Española y ex Colo Colo, Carlos Muñoz, se refirió hoy en entrevista con La Tercera, a la pérdida del título para los hispanos a manos de los albos y, criticó la actitud que el Cacique tuvo durante el presente torneo.

Muñoz dijo que el resultado más doloroso fue el empate con Temuco, que no le permitió a los hispanos seguir el tranco de Colo Colo en el torneo. “Era clave, estábamos iguales con Colo Colo. Y si hubiésemos ganado, ahora estaríamos hablando de una final, una final soñada para muchos, pero en la que nunca metían a Unión”.

Consultado sobre los arbitrajes y la comparación, dado su paso por el club popular, Muñoz dijo que “yo estuve en los peores momentos del club, me comí campañas muy pobres en la institución y nunca salí hablando o reclamando que los árbitros nos cobraban mal o que nos favorecieron. Al estar en Colo, uno debe saber que está expuesto a muchas cosas”.

Sobre los reclamos de los colocolinos por los arbitrajes, el delantero dijo que “creo que siempre se habló un poquito de más. Siempre trataba de excusarse en cosas que no valían la pena. Y en este caso, la ruta al título se le abrió con un penal. Me parece que no se hablará de eso, se dirá que fue un justo campeón”.

“No hay que restarle méritos, pero hay que hablar no solamente cuando a uno lo perjudican. También cuando lo favorecen“ dijo Muñoz.

Unión Española deberá enfrentar este miércoles a la Universidad de Concepción para definir el cuarto cupo chileno para la versión 2018 de Copa Libertadores.