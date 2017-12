Carlos Muñoz: "El plantel de Unión Española se merecía una alegría grande, el título"

10:00 El delantero recordó cuando se enteraron del triunfo de Colo Colo: "Fue tristeza, rabia, impotencia por no haber logrado el objetivo".

Carlos Muñoz: "El plantel de Unión se merecía una alegría grande, el título"

11 December 2017 18:40

AgenciaUno

Carlos Muñoz, delantero de Unión Española, afirmó este lunes que las derrotas con Palestino y Colo Colo, además del empate con Deportes Temuco, terminaron siendo claves para que el conjunto hispano no lograra consagrarse campeón del Torneo de Transición, campeonato que finalmente quedó en manos de los albos.

El elenco que dirige Martín Palermo finalizó en el segundo lugar el certamen con 31 puntos, a dos del ‘Cacique’, que bajó el sábado su estrella número 32 al vencer con claridad por 3-0 a Huachipato en el Estadio ‘Ester Roa’ de Concepción.

Consultado por los momentos en que perdieron el campeonato, el ex ariete del ‘Cacique’ declaró a La Tercera que "primero contra Palestino. Una derrota bastante dura ante un equipo que no venía bien y que con nosotros revivió, hizo su mejor partido y nos quitó tres puntos valiosos. Después, con Colo Colo, donde no tuvimos la personalidad suficiente para ir a plantarnos al Monumental y lograr un buen resultado".

Luego, Muñoz recordó los puntos dejados en casa ante Deportes Temuco, en la decimotercera fecha del Transición. "Ese fue más doloroso, porque era clave. Estábamos iguales con Colo Colo Y si hubiésemos ganado, ahora estaríamos hablando de una final. Una final soñada para muchos, pero en la que nunca metían a Unión", señaló.

Para finalizar, el atacante se refirió a las sensaciones vividas en el césped del Santa Laura tras conocer de la victoria de Colo Colo en suelo penquista. "Fue tristeza, rabia, impotencia por no haber logrado el objetivo. Creo que el grupo humano que se formó, el grupo futbolístico, era muy bueno. Y se merecía una alegría grande, el título", sentenció.