Argentinos no sueltan a Chile: Ruggeri dijo que quiere ver cómo le va a Medel en el mundial

El ex campeón del mundo no desaprovechó la oportunidad para burlarse de la eliminación de la Roja.

En medio de un debate en la TV de Argentina sobre los defensores centrales y su estatura, el ex seleccionado trasandino aprovechó de recordar la eliminación de Chile de Rusia 2018.

Ello, pues uno de los panelistas mencionó a Chile y a Medel en particular, como ejemplo de seleccion que tiene un defensa central de baja estatura.

“Ahora lo quiero ver cómo le va a Medel en el mundial”, dijo Ruggeri generando las burlas del panel.