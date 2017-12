Luiz Felipe Scolari reveló oferta de la ANFP para dirigir a La Roja

El entrenador brasileño Luiz Felipe Scolari reveló este martes contactos con la ANFP para hacerse cargo del banco de la selección chilena y tomar así el lugar dejado a mediados de octubre por el argentino-español Juan Antonio Pizzi, flamante técnico del combinado de Arabia Saudita.

Eso sí, el DT campeón del mundo con Brasil en Japón y Corea 2002 aclaró que las negociaciones no avanzaron con Arturo Salah y compañía por cuestiones de calendario.

"La gente (federación) de Chile se contactó conmigo hace poco (...) Yo dije que estaba muy agradecido y quedé satisfecho con la posibilidad de hasta encontrarnos para conversar", declaró Scolari en una entrevista con Reuters.

"Pero como no tendría el tiempo adecuado para responder, no me gusta hacer esperar a la gente", añadió el también ex seleccionador de Kuwait y Portugal.

Una de las razones del oriundo de Passo Fundo, de 69 años, para descartar a la ‘Roja’ fue la falta de competiciones oficiales del equipo en 2018, ya que Chile no clasificó al Mundial de Rusia.